Больше трети семей с детьми в России лишены льгот

Почти 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как попросту не знают об их существовании, пишут Известия.

Так, в число самых «неизвестных» льгот входят налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи, следует из результатов всероссийского опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Как отмечается, полученные в результате исследования данные могут быть даже занижены, сообщает Ura.ru. В интервью Известиям директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что порядка 60% россиян, имеющих право на льготы, не знают о полагающихся им послаблениях. Причиной тому отсутствие в стране системы просвещения в этой области, а также отрывочность тех сведений, которые все-таки доводятся до льготников.

Ранее в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предложил ввести в России налоговые льготы для молодых семей, которые позволили бы существенно улучшить их материальное положение.

