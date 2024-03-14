Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

Респонденты признались, что возможность пересдать ЕГЭ уменьшит волнение перед экзаменами. Без пересдачи больше половины старшеклассников (52%) оценивают уровень стресса от экзаменов как повышенный или высокий. В связи с вероятностью пересдачи такая доля уменьшается примерно в два раза — до 22%. Для учеников средней школы эти цифры составляют 64% и 5% соответственно.

Старшеклассники как правило думают, что им, возможно, придется пересдавать химию и биологию, а 5-9 классы – что математику и русский.

В пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по одному из предметов есть смысл, однако важно более детально подойти к разработке инициативы, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.



