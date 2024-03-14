Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

Больше половины (56%) учеников 10 и 11 классов заявили, что им понадобится пересдача ЕГЭ. Об этом говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education.

Исследователи выяснили, что о внесенном в Госдуму законопроекте о возможности пересдать ЕГЭ, знают 93% старшеклассников и 68% учеников 5-9 классов. Во второй группе не исключают, что воспользуются таким правом, лишь 36%, а среди учеников старшей школы эта доля составляет 56%, пишет «Газета.Ru».

Выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Респонденты признались, что возможность пересдать ЕГЭ уменьшит волнение перед экзаменами. Без пересдачи больше половины старшеклассников (52%) оценивают уровень стресса от экзаменов как повышенный или высокий. В связи с вероятностью пересдачи такая доля уменьшается примерно в два раза — до 22%. Для учеников средней школы эти цифры составляют 64% и 5% соответственно.

Старшеклассники как правило думают, что им, возможно, придется пересдавать химию и биологию, а 5-9 классы – что математику и русский.

В пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по одному из предметов есть смысл, однако важно более детально подойти к разработке инициативы, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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