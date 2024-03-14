Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ
Больше половины (56%) учеников 10 и 11 классов заявили, что им понадобится пересдача ЕГЭ. Об этом говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education.
Исследователи выяснили, что о внесенном в Госдуму законопроекте о возможности пересдать ЕГЭ, знают 93% старшеклассников и 68% учеников 5-9 классов. Во второй группе не исключают, что воспользуются таким правом, лишь 36%, а среди учеников старшей школы эта доля составляет 56%, пишет «Газета.Ru».
Респонденты признались, что возможность пересдать ЕГЭ уменьшит волнение перед экзаменами. Без пересдачи больше половины старшеклассников (52%) оценивают уровень стресса от экзаменов как повышенный или высокий. В связи с вероятностью пересдачи такая доля уменьшается примерно в два раза — до 22%. Для учеников средней школы эти цифры составляют 64% и 5% соответственно.
Старшеклассники как правило думают, что им, возможно, придется пересдавать химию и биологию, а 5-9 классы – что математику и русский.
В пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по одному из предметов есть смысл, однако важно более детально подойти к разработке инициативы, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова заявила, что на сайт ЦИК обрушилось 12 млн кибератак
- СМИ: в России подорожает пиво с 1 апреля
- У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь
- ФНС: Десять регионов вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет
- СМИ: На пост главы Верховного суда рассматривают Ирину Подносову
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
- Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней
- Синоптик Тишковец: В Москве наступила метеорологическая весна
- Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ
- ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru