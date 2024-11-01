Больше половины россиян отказались читать созданные нейросетями книги
Большинство россиян (54%) заявили, что не стали бы читать книги своих любимых современных писателей, если бы они были созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра Университета «Синергия», поступившие в распоряжение НСН.
Отмечается, что 32% опрошенных указали, что не изменили бы своё отношение к любимым авторам, если бы узнали, что они используют нейросети, а ещё 14% респондентов затруднились с ответом.
По мнению 28% участников опроса, писатели могут прибегнуть к помощи искусственного интеллекта для поиска, сбора и систематизации информации. Согласны с использованием авторами нейросетей для анализа предпочтений своей целевой аудитории 23% опрошенных. Кроме того, ИИ можно возложить генерацию сюжетных идей и поворотов (14%), а также редактирование текста (7%).
Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru