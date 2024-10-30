Илон Маск заявил, что ИИ выйдет из-под контроля с вероятностью 10-20%
Глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) оценил вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) перестанет подчиняться человеку.
Маск спрогнозировал развитие ИИ до конца десятилетия. По словам миллиардера, вероятность, что ИИ и роботы перестанут подчиняться человеку, или что-то пойдет не так, составляет 10-20%.
При этом Маск полагает, что наиболее вероятно развитие, при котором «скорее всего, все будет замечательно». Миллиардер все еще уверен, что ИИ можно будет контролировать, хотя при этом он будет становиться в 10 раз лучше своей предыдущей версии каждый год.
Ранее EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин заявил, что сегодня искусственный интеллект активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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