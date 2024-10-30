Илон Маск заявил, что ИИ выйдет из-под контроля с вероятностью 10-20%

Глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) оценил вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) перестанет подчиняться человеку.

Маск спрогнозировал развитие ИИ до конца десятилетия. По словам миллиардера, вероятность, что ИИ и роботы перестанут подчиняться человеку, или что-то пойдет не так, составляет 10-20%.

Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей

При этом Маск полагает, что наиболее вероятно развитие, при котором «скорее всего, все будет замечательно». Миллиардер все еще уверен, что ИИ можно будет контролировать, хотя при этом он будет становиться в 10 раз лучше своей предыдущей версии каждый год.

Ранее EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин заявил, что сегодня искусственный интеллект активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры