Илон Маск заявил, что ИИ выйдет из-под контроля с вероятностью 10-20%

Глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) оценил вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) перестанет подчиняться человеку.

Маск спрогнозировал развитие ИИ до конца десятилетия. По словам миллиардера, вероятность, что ИИ и роботы перестанут подчиняться человеку, или что-то пойдет не так, составляет 10-20%.