Больше половины россиян никогда не говорили с начальством о повышении зарплаты

Каждый четвёртый россиянин (25%) заявил, что попытки договориться о повышении зарплаты оказались безуспешными, ещё 15% респондентов добились желаемого, а 6% указали, что им лишь выплатили дополнительную премию.

Чтобы успокоиться перед разговором о повышении зарплаты 32% сначала общаются с коллегами, 29% репетируют грядущую беседу. Ещё 17% работников делают мини-презентацию своих достижений и заслуг, 11% опрошенных начинают разговор с посторонних тем, а 14% респондентов успокаивают нервы с помощью чая.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что работодатели уже готовятся к повышению зарплат.

