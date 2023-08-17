Больше половины россиян никогда не говорили с начальством о повышении зарплаты
Больше половины россиян (54%) никогда не обсуждали с начальством повышение зарплаты. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на результаты опроса, который провели «Работа.ру» и «СберПодбор».
Каждый четвёртый россиянин (25%) заявил, что попытки договориться о повышении зарплаты оказались безуспешными, ещё 15% респондентов добились желаемого, а 6% указали, что им лишь выплатили дополнительную премию.
Чтобы успокоиться перед разговором о повышении зарплаты 32% сначала общаются с коллегами, 29% репетируют грядущую беседу. Ещё 17% работников делают мини-презентацию своих достижений и заслуг, 11% опрошенных начинают разговор с посторонних тем, а 14% респондентов успокаивают нервы с помощью чая.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что работодатели уже готовятся к повышению зарплат.
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