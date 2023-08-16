Путин призвал обеспечить педагогам достойные зарплаты

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в новом учебном году спортивные школы вновь будут работать в статусе образовательных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил о двукратном росте реальных зарплат

На совещании с членами правительства он указал, что в этой связи все работающие в данной сфере должны быть обеспечены и соответствующей заработной платой, как и другие педагогические работники.

«Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, в противном случае «из бюджетной сферы люди будут уходить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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