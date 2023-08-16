Путин призвал обеспечить педагогам достойные зарплаты
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в новом учебном году спортивные школы вновь будут работать в статусе образовательных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства он указал, что в этой связи все работающие в данной сфере должны быть обеспечены и соответствующей заработной платой, как и другие педагогические работники.
«Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, в противном случае «из бюджетной сферы люди будут уходить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: В России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
- Картаполов: Россия готовит наступление в зоне СВО на Украине
- В Ростовской области заявили о диверсии на водоводе
- Путин призвал обеспечить педагогам достойные зарплаты
- Швейцария не станет выдавать шенгенские визы гражданам новых регионов России
- Российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой»
- Курс доллара опустился ниже 95 рублей, евро дешевле 103 рублей
- Полиция Майами передала Украине оружие гангстеров
- Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га
- Аксенов предсказал исчезновение крымских «ждунов» ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru