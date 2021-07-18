Больше половины россиян не устраивает их зарплата
Всего 55,9% россиян не довольны своей заплатой, из них не вполне удовлетворены 47,1%, а 8,8% - совсем не удовлетворены. Устраивает зарплата только 44% российских граждан. Такие результаты исследования приводит Росстат на своем сайте.
Значительно выше процент удовлетворенных своей зарплатой среди руководителей и представителей органов власти и организаций. Их 66,7% среди опрошенных, а также - среди специалистов высшего уровня квалификации (51,3%).
Наиболее недовольны зарплатой работники, занятые оформлением документации и подготовкой информации (53,4%), сферы ЖКХ (51,4%), неквалифицированные рабочие (52,8%), операторы, аппаратчики и машинисты (48,9%), отраслей сельского хозяйства и промышленности (49,9%).
Менее удовлетворены своей зарплаты женщины - 41,3% против 46,4% среди мужчин. Среди молодежи и лиц старше трудоспособного возраста процент довольных своими зарплатами примерно одинаковый - 45,4% и 45,9% соответственно.
Росстат провел исследование с 14 октября по 2 ноября 2020 года. Исследователи опрашивали и анализировали сведения о лицах, проживающих в 60 тыс. домохозяйств во всех регионах страны.
Экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН заявил, что допущенный скачок цен на базовые товары убивает экономику России, а люди живут хуже чем в 2009 году.
«Я как макроэкономист открыл статистику Росстата и думаю, что Росстат скоро признают экстремисткой организацией. Зарплаты и пенсии у людей не мировые, а цены – мировые... Если не будет нормальной налоговой политики и тарифных мер, то автоматически внутренние цены будут расти. У половины населения страны доходы ниже 27 тысяч рублей, при этом прожиточный минимум подняли на 270 рублей. Люди звереют, а во власти сидят провокаторы, которые заявляют о перегреве экономики, повышают ключевую ставку, капитал выводится в другие страны, а народ живет хуже, чем в 2009 году. В таком случае, конечно, нужно говорить об отставке Кабинета министров», - рассказал экономист.
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