Эксперт назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты
Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков в беседе с РИА Новости рассказал, как россияне могут улучшить финансовое положение.
По словам эксперта, 25% населения не хватает собственного дохода на основные нужды, и каждый четвертый житель страны вынужден брать деньги в долг или оформлять кредиты.
Гужиков подчеркнул, что каждому человеку необходима «подушка безопасности», для которой следует откладывать не менее 10% от ежемесячного дохода и регулярно увеличивать процент.
«Имея запас в 3-6 месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно», — пояснил специалист.
Также финансист посоветовал планировать и оптимизировать свои расходы. В частности, эксперт предложит запланировать обязательные платежи так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты, и задержек по ним не было. Кроме того, не стоит забывать о специальных программах для учета финансов, которые помогут избежать лишних трат.
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