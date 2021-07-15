Жуковский призвал правительство уйти в отставку
Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН заявил, что допущенный скачок цен на базовые товары убивает экономику России, а люди живут хуже чем в 2009 году.
Цены на базовые товары в России вырастают на 100% и более, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.
«Я как макроэкономист открыл статистику Росстата и думаю, что Росстат скоро признают экстремисткой организацией. С начала 2021 года морковка подорожала на 249%, это официальные цифры, картофель – на 93%. Допустить такой скачок цен на базовые товары и услуги – это убийство экономики России и доходов населения. Зарплаты и пенсии у людей не мировые, а цены – мировые. Если не будет нормальной налоговой политики и тарифных мер, то автоматически внутренние цены будут расти. У половины населения страны доходы ниже 27 тысяч рублей, при этом прожиточный минимум подняли на 270 рублей. Люди звереют, а во власти сидят провокаторы, которые заявляют о перегреве экономики, повышают ключевую ставку, капитал выводится в другие страны, а народ живет хуже, чем в 2009 году. В таком случае, конечно, нужно говорить об отставке Кабинета министров», - рассказал экономист.
Российская экономика отстраняется от технологических мировых цепочек, что приводит к сокращению предложения и росту цен, заявил ранее ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.
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