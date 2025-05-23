Больше половины россиян листают ленту, чтобы не заниматься делами

Большинство россиян (53%) листают ленту в социальных сетях, чтобы не заниматься делами. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования DDX Fitness.

При этом 27% россиян заходят в соцсети лишь в свободные моменты, но регулярно, а 14% вообще находятся в «онлайне» почти всегда, чтобы быть в курсе событий.

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Даже во время тренировки в спортзале 40% опрошенных отвлекаются на соцсети, а почти 33% респондентов проводят в соцсетях от трех до пяти часов в день.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что пользователи социальных сетей более раздражительны из-за того, что они не получают живого общения.


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ФОТО: ТАСС
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