Больше половины россиян листают ленту, чтобы не заниматься делами

Большинство россиян (53%) листают ленту в социальных сетях, чтобы не заниматься делами. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования DDX Fitness.

При этом 27% россиян заходят в соцсети лишь в свободные моменты, но регулярно, а 14% вообще находятся в «онлайне» почти всегда, чтобы быть в курсе событий.