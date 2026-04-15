Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих

В Москве арестован сотрудник отдела Департамента жилобеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны России Николай Жабин, сообщает ТАСС.

Его обвинили в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Суд арестовал имущество сотрудника военного ведомства на 5 млн рублей. Чиновник организовал схему хищения бюджетных денег через оформление военной ипотеки на родственников погибших военнослужащих ВС РФ, данные которых были в его распоряжении. Речь идет о «многомиллионным хищении», осуществленном в 2023–2024 годах.

