Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
В Москве арестован сотрудник отдела Департамента жилобеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны России Николай Жабин, сообщает ТАСС.
Его обвинили в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Суд арестовал имущество сотрудника военного ведомства на 5 млн рублей. Чиновник организовал схему хищения бюджетных денег через оформление военной ипотеки на родственников погибших военнослужащих ВС РФ, данные которых были в его распоряжении. Речь идет о «многомиллионным хищении», осуществленном в 2023–2024 годах.
Ранее дирижера оркестра Военного университета Самонина обвинили во взятке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
