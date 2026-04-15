Предложено отнимать ВНЖ у родственников иностранных наемников, выступающих за смену власти в РФ

Об этом сказано в проекте изменений в проект закона об ужесточении ответственности для иностранцев за экстремистские преступления и ряд других видов правонарушений, который готовится к рассмотрению во втором чтении. Министерство предлагает ввести запрет на выдачу ВНЖ членам семей контрактников-иностранцев «при наличии предусмотренных законом оснований».

Речь идет о случаях, когда родственники выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, финансируют или планируют террористические или экстремистские акты. Если вид на жительство таким членам семьи уже был выдан ранее, он будет подлежать аннулированию.

Ранее Госдума запретила выдачу служивших в ВС РФ иностранцев-контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

