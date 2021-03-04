«Чёрт из табакерки»: Аналитик об отношении Кремля к интернету
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с НСН оценил заявление Владимира Путина о способности интернета разрушить общество изнутри.
Интернет способен разрушить общество изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Глава государства отметил, что интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и, «по большому счету, он должен подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри».
Среди негативных явлений Владимир Путин назвал распространение в сети детской порнографии и наркотиков, призывы к несовершеннолетним выходить на несанкционированные акции, а также подталкивание их к суициду.
Позицию главы государства в эфире НСН поддержал управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов. При этом он отметил, что разрушить общество изнутри может не только интернет, но и телевидение, радио, газеты, электричество или водопровод, если они не будут подчиняться законам. В том числе, моральным.
«Наши власти очень долго к интернету относились как к какому-то чёрту в табакерке. И думали, что это касается каких-то трёх лохматых программистов, сидящих в каком-то своём подвале. Потом власти, причём под словом власти я понимаю не буквально конкретного президента, а власти в широком смысле этого слова, поняли, что интернет – это новое ЖКХ, это обычная инфраструктура. И её нужно регулировать и относиться к ней серьёзно. Классно, что в 2021 году мы все наконец-то это поняли», - заявил собеседник НСН.
Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас интернет регулируется властями или нужно усиливать контроль, Терехов заявил, что законодательной базы образца 2005 года раньше хватало для того, чтобы сажать блогеров, которые тогда ещё писали в ЖЖ на реальные сроки за то, что теперь принято называть «фейкньюс».
«После этого было столько всего придумано. Мне кажется, что все эти новые и новые законы несколько избыточны. Законодательство у нас, скорее, карающее, чем упреждающее. И придумывать ещё что-то дополнительное бессмысленно. А что касается моральной составляющей, то, боюсь, что не регулируется законом. Этому должны учить мама с папой и школа», - резюмировал Терехов.
Ранее Путин резко высказался о людях, призывающих детей к суициду через интернет. Глава государства назвал таких провокаторов ублюдками и букашками, которых не жалко «раздавить».
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