Большая кольцевая линия метро обеспечила Москве 6 тыс новых рабочих мест
Более 500 машинистов прошли подготовку и теперь смогут работать на компьютеризованных поездах «Москва 2020», которые учитывают лучшие разработки в сфере транспорта и машиностроения. Подготовка будущих машинистов заняла 7,5 месяца - четыре с половиной - теория в Корпоративном университете транспортного комплекса и еще три месяца - практика.
«Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомплектован - свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами «Москва 2020», - сообщил мэр столицы.
Всего благодаря строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве дополнительно создано 6 тыс. рабочих мест, отметил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин заявил, что оплатить проезд банковскими картами теперь можно на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает НСН.
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