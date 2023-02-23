Большая кольцевая линия метро обеспечила Москве 6 тыс новых рабочих мест

Более 500 машинистов прошли подготовку и теперь смогут работать на компьютеризованных поездах «Москва 2020», которые учитывают лучшие разработки в сфере транспорта и машиностроения. Подготовка будущих машинистов заняла 7,5 месяца - четыре с половиной - теория в Корпоративном университете транспортного комплекса и еще три месяца - практика.

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«Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомплектован - свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами «Москва 2020», - сообщил мэр столицы.

Всего благодаря строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве дополнительно создано 6 тыс. рабочих мест, отметил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин заявил, что оплатить проезд банковскими картами теперь можно на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает НСН.


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ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
ТЕГИ:МоскваРаботаМетрополитенСергей СобянинСобянин
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