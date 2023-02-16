Оплатить проезд банковской картой теперь можно на всех турникетах в метро и МЦК

По словам градоначальника, в столице обновили почти 4 тысячи турникетов. Благодаря этому теперь при оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии - в три раза. Для слабовидящих пассажиров установлены большие экраны с крупным шрифтом. Для внедрения системы быстрых платежей (СБП) в будущем турникеты оснастили сканерами QR-кодов.

Ранее глава столицы заявлял, что современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году. Открытие комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии московской подземки



