Оплатить проезд банковской картой теперь можно на всех турникетах в метро и МЦК
Оплатить проезд банковскими картами теперь можно на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в столице обновили почти 4 тысячи турникетов. Благодаря этому теперь при оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии - в три раза. Для слабовидящих пассажиров установлены большие экраны с крупным шрифтом. Для внедрения системы быстрых платежей (СБП) в будущем турникеты оснастили сканерами QR-кодов.
Ранее глава столицы заявлял, что современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году. Открытие комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии московской подземки
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