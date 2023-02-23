Собянин: Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление
Три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и две станции Московского метрополитена в скором времени войдут в транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рижская». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Новая транспортная развязка улучшит транспортные маршруты для жителей Мещанского и Алексеевского районов, а также Марьиной Рощи – всего более 200 тысяч пассажиров.
«Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление. Этот хаб объединит станции действующего второго маршрута Московских центральных диаметров, будущих третьего и четвертого маршрутов, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий», – уточнил глава Москвы.
Проект по созданию транспортного узла с большим количеством пересадок в центре Москвы – это сложная работа для проектирования самого объекта и благоустройства прилегающей территории, обратили внимание в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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