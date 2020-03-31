Главврач клиники в Коммунарке, который встречался с Путиным, заразился коронавирусом
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают граждане с подозрением на коронавирус, сам заразился опасным вирусом. Об этом сообщает «Россия 24». У медика тест на коронавирус показал положительный результат.
На прошлой неделе Денис Проценко встречался в больнице с приехавшим туда президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому варианту.
Число заразившихся на данный момент COVID-19 в России составляет более 2 тысяч.
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