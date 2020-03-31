Главврач клиники в Коммунарке, который встречался с Путиным, заразился коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают граждане с подозрением на коронавирус, сам заразился опасным вирусом. Об этом сообщает «Россия 24». У медика тест на коронавирус показал положительный результат.

Главврач Коммунарки предупредил Путина об итальянском сценарии с COVID-19

На прошлой неделе Денис Проценко встречался в больнице с приехавшим туда президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому варианту.

Число заразившихся на данный момент COVID-19 в России составляет более 2 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусБольницаВрачи