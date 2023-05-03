«Пострадают миллионы»: Академик РАН бьет тревогу из-за обработки питьевой воды хлором и озоном

Очитка воды озоном и хором может рождать мутагены с канцерогенами, классические технологии не справляются с «болотными водами», а микробы угрожают миллионам россиян, сказал в эфире НСН академик Рахманин.

Российские ученые обеспокоены побочными эффектами при обработке питьевой воды хлором и озоном, сообщил в интервью НСН академик РАН, доктор медицинских наук, специалист по качеству воды Юрий Рахманин.

По данным экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова, о проблемах с качеством воды из-под крана могут говорить ее потемнение, металлический привкус, а также черные и серые пятна на посуде.

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«Нас волнует, что при обработке воды сильными окислителями, будь то хлор или озон, могут образовываться побочные продукты дезинфекции, если в воде содержатся определенные химические вещества. Если в воде есть анилин, а вода хлорируется, образуются 12 новых соединений, гораздо более опасных, чем анилин и хлор, шесть из них мутагены и канцерогены. Хлорированные углеводороды, образующиеся при обеззараживании воды хлором, вносят от 5 до 15% в увеличение онкозаболеваемости. Если вода озонируется и имеется толуол, то образуется 11 новых соединений, из них пять мутагены и канцерогены», - сказал Рахманин.

По его словам, в некоторых северных регионах России в качестве источников используют «высокоцветные воды», с которыми не справляются обычные технологии очистки.

«На некоторых северных территориях используются в качестве источников высокоцветные воды. Органолептические показатели там волнуют. Гуминовые соединения, обычно образующиеся в болотистых или застойных местах, - не получается избавляться от них целиком существующими технологиями. В большинстве регионов используются классические технологии: коагуляция, фильтрация, отстаивание, обеззараживание хлором. Эта технология с высокоцветными водами не справляется. Также она не справляется, если вода загрязнена тяжелыми металлами. Часто в воде бывает повышенное железо из-за использования труб не очень хорошего качества, появляется желтоватый цвет и особый вкус. Также бывает повышенная жесткость солей, когда используются подземные воды», - указал ученый.

При этом Рахманин подчеркнул, что, если не уничтожать в воде микробов, могут пострадать миллионы россиян.

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«С одной стороны, сильные окислители необходимы для того, чтобы убить микрофлору и сделать воду безопасной в эпидемическом отношении, потому что загрязненная микробами вода представляет огромную опасность, от этого могут пострадать сотни тысяч и миллионы людей. Но при этом вместе с позитивными эффектами, есть и негативные, это образование хлорированных углеводородов. Поэтому сейчас начинает широко внедряться ультрафиолет, при ультрафиолетовом облучении побочных продуктов образуется намного меньше», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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