«Пострадают миллионы»: Академик РАН бьет тревогу из-за обработки питьевой воды хлором и озоном
Очитка воды озоном и хором может рождать мутагены с канцерогенами, классические технологии не справляются с «болотными водами», а микробы угрожают миллионам россиян, сказал в эфире НСН академик Рахманин.
Российские ученые обеспокоены побочными эффектами при обработке питьевой воды хлором и озоном, сообщил в интервью НСН академик РАН, доктор медицинских наук, специалист по качеству воды Юрий Рахманин.
По данным экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова, о проблемах с качеством воды из-под крана могут говорить ее потемнение, металлический привкус, а также черные и серые пятна на посуде.
«Нас волнует, что при обработке воды сильными окислителями, будь то хлор или озон, могут образовываться побочные продукты дезинфекции, если в воде содержатся определенные химические вещества. Если в воде есть анилин, а вода хлорируется, образуются 12 новых соединений, гораздо более опасных, чем анилин и хлор, шесть из них мутагены и канцерогены. Хлорированные углеводороды, образующиеся при обеззараживании воды хлором, вносят от 5 до 15% в увеличение онкозаболеваемости. Если вода озонируется и имеется толуол, то образуется 11 новых соединений, из них пять мутагены и канцерогены», - сказал Рахманин.
По его словам, в некоторых северных регионах России в качестве источников используют «высокоцветные воды», с которыми не справляются обычные технологии очистки.
«На некоторых северных территориях используются в качестве источников высокоцветные воды. Органолептические показатели там волнуют. Гуминовые соединения, обычно образующиеся в болотистых или застойных местах, - не получается избавляться от них целиком существующими технологиями. В большинстве регионов используются классические технологии: коагуляция, фильтрация, отстаивание, обеззараживание хлором. Эта технология с высокоцветными водами не справляется. Также она не справляется, если вода загрязнена тяжелыми металлами. Часто в воде бывает повышенное железо из-за использования труб не очень хорошего качества, появляется желтоватый цвет и особый вкус. Также бывает повышенная жесткость солей, когда используются подземные воды», - указал ученый.
При этом Рахманин подчеркнул, что, если не уничтожать в воде микробов, могут пострадать миллионы россиян.
«С одной стороны, сильные окислители необходимы для того, чтобы убить микрофлору и сделать воду безопасной в эпидемическом отношении, потому что загрязненная микробами вода представляет огромную опасность, от этого могут пострадать сотни тысяч и миллионы людей. Но при этом вместе с позитивными эффектами, есть и негативные, это образование хлорированных углеводородов. Поэтому сейчас начинает широко внедряться ультрафиолет, при ультрафиолетовом облучении побочных продуктов образуется намного меньше», - заключил собеседник НСН.
Старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ Татьяна Варлыгина ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточке НСН» о смертельно опасных растениях, из которых не стоит собирать букеты на майские праздники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти
- Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на ЛЭП в Ленинградской области
- CNN: США не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль
- Евросоюз выделит Украине на боеприпасы 1 миллиард евро
- Ниинисте отказал Зеленскому в передаче истребителей Hornet
- Более 200 звонков о БПЛА за сутки поступило в экстренные службы столицы РФ
- Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
- В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники
- СМИ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
- Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru