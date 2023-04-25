«Не тянуть в рот!»: Дачников предупредили об опасных растениях перед майскими праздниками

Ранее пятилетняя девочка, находясь с семьей на даче в Ленинградской области, съела траву в огороде, после чего ребенку стало плохо, она впала в кому. Пока что медики не понимают, чем конкретно девочка отравилась. Об этом сообщило интернет-издание 47news.ru. Варлыгина рассказала, какие растения в столичном и соседних регионах могут быть опасны для детей и взрослых.

«Это могут быть самые разнообразные растения даже в разных районах Московской области. Прежде всего, это растения, способные вызвать аллергию. Аллергикам вообще не советую сейчас выезжать за город. К тому же, у нас много различных заносных видов. Как правило, к традиционным для столичного региона растениям люди уже привыкли, а вот заносная флора может причинить вред, например, та же амброзия. И, конечно, нельзя тянуть в рот все, что понравилось, особенно пристально стоит следить за детьми. Например, смертельно опасный волчник очень симпатично цветет, розовыми цветками. Но букеты из него собирать нельзя, поскольку ядовиты все части этого растения, в том числе и сок, и плоды. Если же он попадет в рот, конечно, ничего хорошего не будет», — отметила Варлыгина.

Собеседник НСН также оценила обстановку с борщевиком в столичном регионе.

«Знаю, что с ним начали борьбу, но пока она идет с переменным успехом. Очень хорошо, что сейчас стали прокашиваться обочины дорог, поскольку в основном он распространяется именно там. Это двулетнее растение, в первый год он дает растительную массу, на второй год цветет. Если не давать образовываться семенам, если все время скашивать, то борщевик ослабевает. Если не дать ему на второй год процвести, то борщевик будет сидеть в земле дальше в виде корня, снова отращивать листья и пытаться зацвести на следующий год. Однако с каждым годом он будет все слабее и слабее», — добавила эксперт.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик является сильным аллергеном для человека и хитрым вредителем, который выживает другие растения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

