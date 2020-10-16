Московские СИЗО прекратят приём новых обвиняемых
Руководство УФСИН по Москве объявило о приостановке приёма новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных почти во всех СИЗО столицы из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что с 19 октября и до особого распоряжения приём новых подозреваемых, обвиняемых и осуждённых будет осуществлять только СИЗО-7. Кроме этого приостановлено проведение краткосрочных свиданий и приём передач, за исключением лекарств и предметов медицинского назначения.
Также с 19 октября ограничен вход на территорию московских СИЗО представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц. Судебно-следственные действия будут проводить через стекло и при наличии средств индивидуальной защиты. Весь личный состав УФСИН Москвы переходит на 14-дневный график несения службы, без выхода за пределы учреждения.
На сегодняшний день в Москве зафиксировано 352 995 случаев коронавируса, в том числе 5 049 - за последние сутки. 270 226 человек выздоровело, 5 850 пациентов умерли.
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