Московские СИЗО прекратят приём новых обвиняемых

Руководство УФСИН по Москве объявило о приостановке приёма новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных почти во всех СИЗО столицы из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что с 19 октября и до особого распоряжения приём новых подозреваемых, обвиняемых и осуждённых будет осуществлять только СИЗО-7. Кроме этого приостановлено проведение краткосрочных свиданий и приём передач, за исключением лекарств и предметов медицинского назначения.

Также с 19 октября ограничен вход на территорию московских СИЗО представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц. Судебно-следственные действия будут проводить через стекло и при наличии средств индивидуальной защиты. Весь личный состав УФСИН Москвы переходит на 14-дневный график несения службы, без выхода за пределы учреждения.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 352 995 случаев коронавируса, в том числе 5 049 - за последние сутки. 270 226 человек выздоровело, 5 850 пациентов умерли.

