Производство шампанского в РФ выросло на 28% за девять месяцев 2024 года

Производство игристых (шампанских) вин в России за девять месяцев текущего года выросло на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего с января по сентябрь выпущено 11,1 миллиона декалитров этого алкогольного напитка.

Такую статистику обнародовала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Производство тихих вин выросло на 8% - до 24 миллионов дал. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сектор ликерных вин. Прирост составил почти 1,5 раза - до 895,1 тыс. дал.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль, выпуск водки в РФ нарастили на 1,6% - до 55,7 миллиона дал. Коньяка выпущено за девять месяцев на 16,9% больше к тому же периоду 2023 года - 6,9 млн дал.

