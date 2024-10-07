Производство шампанского в РФ выросло на 28% за девять месяцев 2024 года
Производство игристых (шампанских) вин в России за девять месяцев текущего года выросло на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего с января по сентябрь выпущено 11,1 миллиона декалитров этого алкогольного напитка.
Такую статистику обнародовала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Производство тихих вин выросло на 8% - до 24 миллионов дал. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал сектор ликерных вин. Прирост составил почти 1,5 раза - до 895,1 тыс. дал.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль, выпуск водки в РФ нарастили на 1,6% - до 55,7 миллиона дал. Коньяка выпущено за девять месяцев на 16,9% больше к тому же периоду 2023 года - 6,9 млн дал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru