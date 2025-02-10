«Боль и шрамы»: Чем чреваты татуировки на лице

Если клиент захочет удалить старую татуировку или перебить её новой, это выйдет больно, долго и дорого , сказал НСН Александр Касаткин.

Удалять или перебивать татуировки приходит каждый второй клиент — как правило, исправляют старые некачественные рисунки, меняют их на более зрелые и эстетичные, заявил тату-мастер Александр Касаткин и признался, что старается не делать тату на лице.

Признанный иноагентом в России рэпер Моргенштерн ранее решил свести татуировки с лица. Видео с избавлением от четырех тату исполнитель опубликовал в соцсетях. Оттуда же он удалил все ранее выложенные посты, а на фото профиля поставил дату выхода нового альбома. Касаткин признался, что пытается отговорить своих клиентов делать татуировки на лице, а перебивать или удалять тату приходит каждый второй клиент.

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«Каждый второй перекрывает что-то, в основном сделанное в юности, молодости, когда желание максимально “забиться” присутствует, а денег на это нет, потому что все стоит достаточно прилично. Во взрослом возрасте больше клиентов, которые приходят с качественными проектами, со стильными вещами, в результате получается нечто красивое и эстетичное. На лице я стараюсь не делать татуировки, особенно если понимаю, что человек “перерастет” их через пять лет, будет пытаться их вывести, удалить. Пытаюсь отказать или переубедить. Если получилось — хорошо. Если нет — сделаю, если человек совершеннолетний, все равно он ее набьет, не у меня, так у кого-то другого», — сказал Касаткин.

Собеседник НСН добавил, что практически невозможно удалить относительно новую татуировку, к тому же сделанную непрофессионалом, неаккуратное же удаление старой работы чревато шрамами на месте тату.

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«Все сеансы рассчитываются, исходя из того, какая работа у человека, старая татуировка или насыщенная, яркая, недавно сделанная непрофессионалом. В этом случае целиком вывести ее практически невозможно. Проще сделать какую-то еще более плотную работу сверху, что тоже дорого и долго. Можно попытаться вывести старую работу, совсем расплывшуюся, но если она сделана со шрамами, они все равно будут видны. Можно сначала частично удалить татуировку и сделать сверху что-то более воздушное, не такое плотное, насыщенное и темное, при этом перекрыть что-то частично высветленное можно далеко не всегда. Каждый случай разбирается индивидуально. Многое зависит еще и от того, чем сделана татуировка, будет ли лазерная вспышка «видеть» краски или нет. На первых этапах происходит не сильно жесткое выжигание пигмента. Специалист ведет журнал учета, с какой мощности начали выводить; если переборщить, то можно аппаратом оставить приличные шрамы. Процедура тяжела тем, что она очень долгая. Что касается болевых ощущений, то болевой порог у каждого свой. Ценовая политика у всех разная — многое зависит от мастера, от вложений в аппарат и так далее», — подытожил он.

Ранее мужчина в Рязани пытался самостоятельно избавиться от татуировки и получил глубокий химический ожог на ноге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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