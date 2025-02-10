«Боль и шрамы»: Чем чреваты татуировки на лице

Удалять или перебивать татуировки приходит каждый второй клиент — как правило, исправляют старые некачественные рисунки, меняют их на более зрелые и эстетичные, заявил тату-мастер Александр Касаткин и признался, что старается не делать тату на лице.

Признанный иноагентом в России рэпер Моргенштерн ранее решил свести татуировки с лица. Видео с избавлением от четырех тату исполнитель опубликовал в соцсетях. Оттуда же он удалил все ранее выложенные посты, а на фото профиля поставил дату выхода нового альбома. Касаткин признался, что пытается отговорить своих клиентов делать татуировки на лице, а перебивать или удалять тату приходит каждый второй клиент.