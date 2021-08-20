Больница Владикавказа, где погибли пациенты, прекратила прием зараженных коронавирусом

Больница скорой помощи во Владикавказе, где из-за поломки системы кислорода погибли пациенты, прекратила прием заражённых коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

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В Минздраве назвали ситуация с коронавирусом тревожной и сообщили, что Республиканская клиническая больница (РКБ) начала прием пациентов с COVID с 19 августа. В больнице развернуто 460 инфекционных и 42 реанимационных койки.

Авария на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла 9 августа. В результате нехватки кислорода в аппаратах ИВЛ скончались 11 пациентов. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.


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ФОТО: pixabay.com
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