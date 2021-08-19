Врач прокомментировал неожиданный признак перенесённого COVID-19

У некоторых переболевших COVID-19 людей наблюдается изменение ногтей, сообщил доктор медицинских наук Василий Власов. В интервью с NEWS.ru он прокомментировал сведения о том, что этот симптом является неожиданным признаком перенесённого коронавируса.

По мнению Власова, частота появления этого признака пока точно не подсчитана.

Поскольку подобные изменения в человеческом организме происходят после заражения, то это для диагностики заболевания не имеет существенного значения. Тем не менее, врач считает, что это помогает составить более полную картину длительного течения коронавирусной инфекции. Последствия длительного COVID-19 ещё предстоит установить, — добавил Власов.

Ранее в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса за сутки.



