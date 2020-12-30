Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию

Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, а первой в стране прививку получила премьер-министр Ана Брнабич. Тогда она сообщила, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины «Спутник V» будут доставлены в Сербию позднее.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН назвал самую надежную в мире вакцину от коронавируса.



