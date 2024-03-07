Президент Грузии Зурабишвили оценила идею введения виз для россиян

Введение визового режима для граждан России Грузией сейчас может быть воспринято как конфронтационный шаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

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Таким же шагом она сочла ограничения прямых рейсов между двумя странами. По ее словам, можно было бы разрешить осуществлять полеты нескольким авиакомпаниям, а не такому большому количеству.

Ранее грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил президента страны Саломе Зурабишвили персоной нон-грата. В компании решили, что ее не пустят ни на один борт перевозчика, которому она объявила бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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