Более трех тысяч сайтов в России зарабатывают на компромате
Около 3,5 тысяч информационных сайтов в России стремятся заработать на компромате на политиков и бизнесменов, рассказал IT-расследователь, директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
«Этот довольно узкий рынок черного PR в России до СВО был занят практически одной сеткой ресурсов, которая принадлежала Тарасу Чорноивану. Одновременно с ним эту сетку финансировал и продвигал в офисе президента Украины политтехнолог Игорь Мизрах, он умер в 2023 году в украинском СИЗО», - пояснил он «Газете.Ru».
По словам эксперта, подобные сайты работали еще до появления Telegram-каналов, некоторые из них существуют более 10 лет. С начала спецоперации ресурсы переключились на информационную войну. Как добавил Бедеров, ежедневно каждый из источников выдает от двух до четырех уникальных «новостей».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп», публиковавших недостоверные сведения. При этом в первом квартале 2024 года было удалено или заблокировано 171,9 тысячи материалов, сайтов и отдельных страниц с информацией, запрещенной законом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru