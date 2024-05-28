Более трех тысяч сайтов в России зарабатывают на компромате

«Этот довольно узкий рынок черного PR в России до СВО был занят практически одной сеткой ресурсов, которая принадлежала Тарасу Чорноивану. Одновременно с ним эту сетку финансировал и продвигал в офисе президента Украины политтехнолог Игорь Мизрах, он умер в 2023 году в украинском СИЗО», - пояснил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, подобные сайты работали еще до появления Telegram-каналов, некоторые из них существуют более 10 лет. С начала спецоперации ресурсы переключились на информационную войну. Как добавил Бедеров, ежедневно каждый из источников выдает от двух до четырех уникальных «новостей».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп», публиковавших недостоверные сведения. При этом в первом квартале 2024 года было удалено или заблокировано 171,9 тысячи материалов, сайтов и отдельных страниц с информацией, запрещенной законом, передает «Радиоточка НСН».

