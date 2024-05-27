Центробанк: Банки предотвратили хищение средств клиентов на два триллиона рублей

По данным регулятора, с января по март 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом наибольшее число списаний без согласия клиентов банка пришлось на карты, таким образом злоумышленники пытались похитить 1,9 миллиарда рублей. Еще 1,1 миллиард рублей мошенники пытались заполучить через СБП.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом злоумышленники могут похитить платежные данные или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, передает «Радиоточка НСН».

