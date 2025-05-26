До 11 выросло число госпитализированных детей после отравления в пермском лагере

После отравления в детском лагере в Пермском крае 11 детей находятся на лечении в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное, ближе к удовлетворительному.

Такие последние данные сообщили Properm.ru в региональном министерстве здравоохранения. Информация о массовом отравлении в детском санатории «Орленок» в Пермском районе появилась в субботу, 24 мая.