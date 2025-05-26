До 11 выросло число госпитализированных детей после отравления в пермском лагере
После отравления в детском лагере в Пермском крае 11 детей находятся на лечении в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное, ближе к удовлетворительному.
Такие последние данные сообщили Properm.ru в региональном министерстве здравоохранения. Информация о массовом отравлении в детском санатории «Орленок» в Пермском районе появилась в субботу, 24 мая.
Острую кишечную инфекцию диагностировали у 38 детей. Сначала сообщалось о двоих госпитализированных.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», краевое управление Роспотребнадзора проводит собственное санитарно-эпидемиологическое расследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru