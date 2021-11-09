Более семи миллионов комплектов вакцин израсходовали в России за две недели

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние две недели в России израсходовали более 7 млн комплектов вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости.

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Об этом глава Минздрава рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. О каких именно препаратах идёт речь министр не уточнил.

В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19 - «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что лучше всех защищены от коронавируса граждане, которые переболели, а затем вакцинировались через шесть-девять месяцев, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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