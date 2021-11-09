МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19
Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в МФЦ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте правительства.
Выдача бумажных сертификатов начнётся с 16 ноября. Премьер-министр подчеркнул, что для многих бумажный вариант сертификата удобнее, чем электронный. Мишустин дал поручение Министерству здравоохранения разработать порядок получения сертификата.
Ранее на сайте «Госуслуг» произошёл технический сбой. В результате срок действия QR-кодов сократился с года до полугода. Минцифры заявили, что исправят ошибку системы, и срок действия QR-кодов останется прежним.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru