МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19

Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в МФЦ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте правительства.

Выдача бумажных сертификатов начнётся с 16 ноября. Премьер-министр подчеркнул, что для многих бумажный вариант сертификата удобнее, чем электронный. Мишустин дал поручение Министерству здравоохранения разработать порядок получения сертификата.

Ранее на сайте «Госуслуг» произошёл технический сбой. В результате срок действия QR-кодов сократился с года до полугода. Минцифры заявили, что исправят ошибку системы, и срок действия QR-кодов останется прежним.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры