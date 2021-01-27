Более половины жителей Земли назвали изменение климата «чрезвычайной ситуацией»
Более 60% населения планеты полагают, что изменение климата из-за деятельности человека является «чрезвычайной ситуацией», следует из результатов проведенного Программой развития ООН исследования.
В исследовании приняли участие более 1,2 миллионов респондентов из 50 стран. Из них 64% опрошенных выступили за расширение климатической политики государства. Большинство респондентов из стран с высоким уровнем выбросов высказались за переход к возобновляемым источникам энергии и использование экологически чистого транспорта.
Исследователи обнаружили прямую зависимость между уровнем образования участников опроса и их настороженностью к климатическим изменениям. Также отмечается, что молодые люди до 18 лет чаще воспринимают изменение климата как чрезвычайную ситуацию.
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