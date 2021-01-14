Россия утвердит климатическую стратегию в 2021 году
Вице-премьер Александр Новак, выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума, заявил, что российская методика учёта выбросов будет усовершенствована, сообщает ТАСС.
Новак напомнил, что Россия является участником Парижского соглашения по климату и в 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. .
По словам вице-премьера, соответствующая стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в России в 2021 году.
Ранее старший научный сотрудник РАНХиГС, гендиректор ассоциации «Цель №7» Татьяна Ланьшина рассказала НСН, что 80% выбросов парниковых газов в России приходится на энергетику.
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