В Британии объявили «день позора» из-за заражения тысяч пациентов ВИЧ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в стране 20 мая «днем позора» после скандала, случившегося в 1970-1980-х годах, когда тысячам пациентов перелили зараженную ВИЧ кровь. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее в Британии опубликовали доклад с расследованием по факту заражения тысяч пациентов гепатитом и ВИЧ в процессе переливания крови. Премьер подчеркнул, что данный доклад стал свидетельством «многолетнего морального падения» и «позора» страны.
Тогда многим пациентам, которые страдали гемофилией (плохой свертываемостью крови) вводили специальный препарат, который производился в США. Отмечается, что донорами для препарата часто были наркоманы и тюремные заключенные, кровь которых никак не проверялась на ВИЧ до 1991 года. В результате были заражены около 30 тысяч граждан, три тысячи из которых скончались, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru