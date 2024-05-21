В Британии объявили «день позора» из-за заражения тысяч пациентов ВИЧ

Власти Москвы напомнили о перекрытии Садового кольца в предстоящую субботу

В Бибирево произошел пожар в двухэтажном торговом центре «Гран Плюс»

Московский инновационный кластер помог реализовать бизнесу более 14 тысяч проектов

В столичных стационарах в этом году проведут почти в 2 раза больше операций в области травматологии

Помещение под коммерцию выставлено на торги в Басманном районе

К «Активному гражданину» за 10 лет присоединились 7 миллионов москвичей