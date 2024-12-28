Более половины россиян хотят уволиться в 2025 году

В среднем россияне при поиске нового места работы указывают ожидаемую зарплату более чем на 30% превышающую актуальную. Примерно 16% указывают зарплатные ожидания на 40% больше имеющегося дохода, еще 4% — в два раза больше, показало исследование «Авито Работы».

На собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

