«Саботаж и забастовки»: За что в российских компаниях можно «засудить» начальника

«В России такой подход нельзя применить. Если человек с вами не здоровается, в этом нет проблемы. Если же ваш начальник дает задание, а доступ к диску, серверу с данными перекрыл, из чатов удалил, за это можно засудить. За это можно требовать восстановления в должности и компенсировать все деньги, которые вы потратили во время судебных процессов. Если начальник вас игнорирует, спросите у него, что случилось. Если это не помогает, то нужно обратиться в отдел кадров. Дальше подумайте, нужна ли вам такая работа», - рассказал он.

По его словам, конфликты из-за проблем с коммуникациями – это вторая по значимости причина увольнения в России.

«В российских компаниях очень часто возникают проблемы с коммуникациями. Чаще всего уходят по причине отсутствия карьерного роста, а вот на втором месте – именно конфликты. Если посмотреть причины увольнения сотрудников, чаще всего приходят в компанию, а уходят от людей. То есть просто возникает конфликт, который не получается разрешить, не получается договориться. Конфликты могут возникать не только с начальством, но и с другими коллегами. Отсюда недопонимания, саботажи и забастовки», - добавил собеседник НСН.

Руководитель имеет право принять меры к разрешению конфликтов между подчиненными, основываясь как на различных нормативно-правовых актах, так и на собственном авторитете в коллективе. Об этом ранее заявил член российской Трехсторонней комиссии, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, передает «Радиоточка НСН».

