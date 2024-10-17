«Саботаж и забастовки»: За что в российских компаниях можно «засудить» начальника
Гарри Мурадян заявил НСН, что конфликты из-за проблем с коммуникациями – это вторая по значимости причина увольнения в России.
Работник может требовать компенсацию через суд, если начальник всячески мешал ему выполнить поставленную задачу, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
В Британии девушка подала иск на начальника за то, что он с ней не здоровался. Судья постановил, что игнорированием приветствия начальник нарушил закон о трудоустройстве, и теперь компания должна выплатить сотруднице компенсацию. Мурадян рассказал, как с игнором можно бороться в России.
«В России такой подход нельзя применить. Если человек с вами не здоровается, в этом нет проблемы. Если же ваш начальник дает задание, а доступ к диску, серверу с данными перекрыл, из чатов удалил, за это можно засудить. За это можно требовать восстановления в должности и компенсировать все деньги, которые вы потратили во время судебных процессов. Если начальник вас игнорирует, спросите у него, что случилось. Если это не помогает, то нужно обратиться в отдел кадров. Дальше подумайте, нужна ли вам такая работа», - рассказал он.
По его словам, конфликты из-за проблем с коммуникациями – это вторая по значимости причина увольнения в России.
«В российских компаниях очень часто возникают проблемы с коммуникациями. Чаще всего уходят по причине отсутствия карьерного роста, а вот на втором месте – именно конфликты. Если посмотреть причины увольнения сотрудников, чаще всего приходят в компанию, а уходят от людей. То есть просто возникает конфликт, который не получается разрешить, не получается договориться. Конфликты могут возникать не только с начальством, но и с другими коллегами. Отсюда недопонимания, саботажи и забастовки», - добавил собеседник НСН.
Руководитель имеет право принять меры к разрешению конфликтов между подчиненными, основываясь как на различных нормативно-правовых актах, так и на собственном авторитете в коллективе. Об этом ранее заявил член российской Трехсторонней комиссии, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ: Идет проверка информации о ликвидации главы политбюро ХАМАС
- Ирина Горбачева заявила, что в российское кино стало коммерческим
- Кабмин направит 6,5 млрд рублей на льготное кредитование сельских жителей
- Зеленский назвал ядерное оружие единственной альтернативой НАТО
- Девять школ в Томске перевели на удаленку из-за вспышки пневмонии
- СМИ: Разлив топлива произошел на реке Дон
- «Отравленные плоды»: В Госдуме назвали главную задачу чайлдфри
- Врачи из Югры заявили, что хотят проводить операции под рок-хиты
- Трое сотрудников коммунального предприятия пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Горловку
- СМИ: Брошенному россиянкой в аэропорту Турции младенцу выдали свидетельство о рождении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru