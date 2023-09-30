Более половины российских пользователей недовольны услугами мобильных операторов

«Работой мобильных операторов русскоязычные пользователи довольны меньше чем в половине случаев – только 46% положительных оценок. Заметим, что основной негатив в отношении российской "Большой четверки" и товаров, выпускаемых под их брендом, сосредоточен в магазинах мобильных приложений, где пользователи жалуются на технические сбои», – говорится в публикации.

Исследователи сделали выводы о том, что геосервисы и другие отзовики не вызывают нареканий у пользователей.

Чаще всего положительные отзывы россияне оставляют на маркетплейсах после покупки товаров. Исследователи считают, что больше всего довольных покупателей на площадках Ozon, Wildberries. Также много положительных замечаний на сайтах-отзовиках Irecommend (85%) и «Тинькофф Отзывы» (85%). Самые недовольные пользователи пишут на Flamp.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





