ФАС возбудила дело против МегаФона
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании МегаФон из-за необоснованно повышенных тарифов, говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
В ФАС добавили, что компания объяснила повышение тарифов ростом затрат, извлекая доход на более чем 8,2 миллиона абонентов. Средний рост составил более 10%.
Ведомство пришло к выводу, что оснований для повышения тарифов у МегаФона нет, политика компании может привести к ущемлению интересов пользователей. В случае, если вина оператора связи будет установлена, будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ.
Неделей ранее ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru