ФАС возбудила дело против МегаФона

В ФАС добавили, что компания объяснила повышение тарифов ростом затрат, извлекая доход на более чем 8,2 миллиона абонентов. Средний рост составил более 10%.

Ведомство пришло к выводу, что оснований для повышения тарифов у МегаФона нет, политика компании может привести к ущемлению интересов пользователей. В случае, если вина оператора связи будет установлена, будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ.

Неделей ранее ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

