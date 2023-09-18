ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефона
18 сентября 202312:37
Федеральная антимонопольная служба потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Операторы ... навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — указали в ФАС.
Служба выдала операторам предупреждения о прекращении подобных действий. Компании «большой четверки» должны выполнить требование ФАС в течение месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru