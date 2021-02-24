Более половина работодателей в России допустили переход на 4-дневную рабочую неделю

Более половины (53%) работодателей в России не исключают перехода на 4-дневную рабочую неделю. Речь идет о долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

При этом 6% работодателей сообщили, что могли бы рассмотреть такой переход уже в ближайшем будущем, передает РИА Новости. Еще 41% заявили, что категорически не планируют этого даже в далеком будущем.