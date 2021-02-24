Более половина работодателей в России допустили переход на 4-дневную рабочую неделю

Более половины (53%) работодателей в России не исключают перехода на 4-дневную рабочую неделю. Речь идет о долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

При этом 6% работодателей сообщили, что могли бы рассмотреть такой переход уже в ближайшем будущем, передает РИА Новости. Еще 41% заявили, что категорически не планируют этого даже в далеком будущем.

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Сервис также выяснил, как руководители компаний относятся к такому режиму работы: 43% отрицательно оценивают 4-дневную занятость, чуть меньше (38%) поддерживают, а 20% относятся нейтрально.

Среди плюсов 4-дневной рабочей недели представители бизнеса назвали защиту коллектива от усталости и выгорания, а также возможность проводить больше времени с семьей, а также вероятность того, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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