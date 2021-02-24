Более половина работодателей в России допустили переход на 4-дневную рабочую неделю
Более половины (53%) работодателей в России не исключают перехода на 4-дневную рабочую неделю. Речь идет о долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
При этом 6% работодателей сообщили, что могли бы рассмотреть такой переход уже в ближайшем будущем, передает РИА Новости. Еще 41% заявили, что категорически не планируют этого даже в далеком будущем.
Сервис также выяснил, как руководители компаний относятся к такому режиму работы: 43% отрицательно оценивают 4-дневную занятость, чуть меньше (38%) поддерживают, а 20% относятся нейтрально.
Среди плюсов 4-дневной рабочей недели представители бизнеса назвали защиту коллектива от усталости и выгорания, а также возможность проводить больше времени с семьей, а также вероятность того, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Штат Иллинойс отменит плату за освобождение под залог
- Вакцину «Спутник V» назвали «экспортным хитом»
- Более половина работодателей в России допустили переход на 4-дневную рабочую неделю
- Тихановская «признала» Крым и Донбасс украинскими
- В Челябинской области введен режим ЧС из-за метели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru