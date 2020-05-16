Более миллиона учебных материалов собрано в библиотеке «МЭШ»

В библиотеке Московской электронной школы размещены в открытом доступе свыше миллиона учебных материалов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«В период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла Московская электронная школа - уже знакомый и удобный ресурс. В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов», - сказала Анастасия Ракова.