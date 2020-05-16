Более миллиона учебных материалов собрано в библиотеке «МЭШ»

В библиотеке Московской электронной школы размещены в открытом доступе свыше миллиона учебных материалов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«В период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла Московская электронная школа - уже знакомый и удобный ресурс. В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов», - сказала Анастасия Ракова.

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По ее словам, авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1 тыс 430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

Воспользоваться представленными электронными учебниками могут учителя Москвы и регионов России. Кроме того, они могут добавлять в Московскую электронную школу собственный оригинальный образовательный контент, который после одобрения модераторов становится доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют также крупнейшие издательства и ведущие IT-компании.

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ФОТО: twitter.com
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