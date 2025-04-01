Более миллиона первоклассников пойдут в школы 1 сентября 2025 года

Свыше 1,08 млн первоклассников, как ожидается, пойдут в школы 1 сентября 2025 года, сообщили в Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что прием заявлений в первые классы начался 1 апреля во всех российских школах. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня.

Ожидается, что 1 сентября 2025 года первый раз в школу пойдет 1,08 млн детей.