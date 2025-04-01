Более миллиона первоклассников пойдут в школы 1 сентября 2025 года
Свыше 1,08 млн первоклассников, как ожидается, пойдут в школы 1 сентября 2025 года, сообщили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве уточнили, что прием заявлений в первые классы начался 1 апреля во всех российских школах. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня.
Ожидается, что 1 сентября 2025 года первый раз в школу пойдет 1,08 млн детей.
Второй этап подачи заявлений состоится с 6 июля до 5 сентября. Родители могут предоставить необходимые документы в учебное заведение лично, либо записать ребенка в школу на Едином портале государственных услуг.
Ранее стало известно, что во Владивостоке застряли свыше 150 школьников из Магаданской и Сахалинской областей, а также из Камчатского и Хабаровского краев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru