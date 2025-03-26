Глава Минпросвещения Кравцов поставил задачу поэтам и композиторам
26 марта 202518:13
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о острой необходимости в новых песнях для российской молодежи, передает ТАСС.
«Задача - это новые песни», - подчеркнул министр.
По его словам, они должны быть по душе детям, а также воспитывать традиционные ценности.
Ранее советский и российский композитор и певец Юрий Антонов в разговоре с НСН поддержал изучение песен Шамана и Газманова в школе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru