Глава Минпросвещения Кравцов поставил задачу поэтам и композиторам

«Задача - это новые песни», - подчеркнул министр.

По его словам, они должны быть по душе детям, а также воспитывать традиционные ценности.

Ранее советский и российский композитор и певец Юрий Антонов в разговоре с НСН поддержал изучение песен Шамана и Газманова в школе.

