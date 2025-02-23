Более десятка летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы
Экипажи 11 самолетов, направлявшихся в Сочи, приняли решения об уходе на запасные аэродромы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Международного аэропорта Сочи.
«Для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 20:00 мск 23 февраля экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.
Самолеты были направлены в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. В связи с этим их обратные рейсы из Сочи будут задержаны, так как пока неизвестно время возвращения судов с запасных аэродромов.
По данным синоптиков, на территории города Сочи и федеральной территории «Сириус» 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая усиление ветра до 18 м/с.
Как сообщили в аэропорту Сочи, он продолжает функционировать в штатном режиме, ориентируясь на фактические погодные условия. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний осуществляется без изменений. Вылеты уже прибывших рейсов выполняются по расписанию, отметили в авиагавани.
Ранее сегодня, 23 февраля, самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге, напоминает НСН.
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