Более десятка летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы

«Для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 20:00 мск 23 февраля экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.

Самолеты были направлены в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. В связи с этим их обратные рейсы из Сочи будут задержаны, так как пока неизвестно время возвращения судов с запасных аэродромов.

По данным синоптиков, на территории города Сочи и федеральной территории «Сириус» 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая усиление ветра до 18 м/с.

Как сообщили в аэропорту Сочи, он продолжает функционировать в штатном режиме, ориентируясь на фактические погодные условия. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний осуществляется без изменений. Вылеты уже прибывших рейсов выполняются по расписанию, отметили в авиагавани.

Ранее сегодня, 23 февраля, самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге, напоминает НСН.

