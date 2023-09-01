Более десяти деловых и производственных объектов построили в ТиНАО в 2023 году
В Москве на территории Троицкого и Новомосковского округов с начала года построено более десятка объектов производственного, делового и коммерческого назначения, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сегодня в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий, в процессе строительства жилья районы обрастают и нужной инфраструктурой. Отмечается также, что в ТиНАО созданы конкурентные условия для запуска и ведения любого бизнеса.
Ранее на площадке Московского урбанистического форума – 2023 (МУФ) столица заключила с правообладателем участка договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории площадью 94,6 гектара в ТиНАО.
Также сообщалось, что 2023 год уже стал для Москвы прорывным в области транспортного строительства. Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.
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