Более десяти деловых и производственных объектов построили в ТиНАО в 2023 году

В Москве на территории Троицкого и Новомосковского округов с начала года построено более десятка объектов производственного, делового и коммерческого назначения, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сегодня в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий, в процессе строительства жилья районы обрастают и нужной инфраструктурой. Отмечается также, что в ТиНАО созданы конкурентные условия для запуска и ведения любого бизнеса.

Москва построила и реконструировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет

Ранее на площадке Московского урбанистического форума – 2023 (МУФ) столица заключила с правообладателем участка договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории площадью 94,6 гектара в ТиНАО.

Также сообщалось, что 2023 год уже стал для Москвы прорывным в области транспортного строительства. Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.

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ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Правительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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