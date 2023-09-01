Более десяти деловых и производственных объектов построили в ТиНАО в 2023 году

В Москве на территории Троицкого и Новомосковского округов с начала года построено более десятка объектов производственного, делового и коммерческого назначения, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сегодня в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий, в процессе строительства жилья районы обрастают и нужной инфраструктурой. Отмечается также, что в ТиНАО созданы конкурентные условия для запуска и ведения любого бизнеса.