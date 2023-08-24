Москва построила и реконструировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет

В Москве за счет городского бюджета начиная с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, все они затем были безвозмездно переданы в собственность муниципалитетов в 16 городских округах и поселениях.

«Протяженность дорог превысила 10 километров, также были реконструированы проезды, обочины, тротуары и съезды общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров», – уточнил вице-мэр.

Кроме того, были проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Как рассказал глава столичного департамента Максим Гаман, в городском округе Троицк проложено и отремонтировано восемь дорог, протяженностью 1,4 километра, а площадь реконструированных – 73,3 тысячи квадратных метров; в поселении Сосенском построено 4,3 километра и реконструировано почти 100 тысяч квадратных метров дорог; в поселении Московский возведено 2,8 километра дорог, а реконструировано 41,5 тысячи квадратных метров.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что благодаря интенсивному дорожному строительству в Новой Москве плотность автомобильных дорог в ТиНАО увеличилась почти на 50%, благодаря чему появилось порядка 180 новых маршрутов городского наземного транспорта.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

С 2011 по 2023 год в столице построено более 1200 км дорог, тем самым на 20% выросла протяженность магистральной улично-дорожной сети столицы, а число искусственных сооружений на дорогах – на 45%.