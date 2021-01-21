Более 90 школьников отравились в Подмосковье

Трамп и его супруга покинули Белый дом

46-й американский президент Джо Байден приведен к присяге

При Байдене одной из немногих точек сотрудничества РФ и США может стать контроль над вооружениями

Ослабления санкций не будет, но и опасаться России уже нечего