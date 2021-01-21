Более 90 школьников отравились в Подмосковье

В Московской области по факту отравления школьников заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета России (СКР).

19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и два работника столовых. По факту массового отравления подростков расследуется уголовное дело. Взятые пищевые пробы направлены на проведение исследования.

Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу о массовом отравлении

Поставщиком питания в школы, в которых отравились ученики, является компания «ПродФутСервис», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее в дагестанском Буйнакске сотни человек обратились к медикам в связи с отравлением. Уточняется, что в основном среди отравившихся дети.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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