Более 90 школьников отравились в Подмосковье
В Московской области по факту отравления школьников заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета России (СКР).
19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и два работника столовых. По факту массового отравления подростков расследуется уголовное дело. Взятые пищевые пробы направлены на проведение исследования.
Поставщиком питания в школы, в которых отравились ученики, является компания «ПродФутСервис», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Ранее в дагестанском Буйнакске сотни человек обратились к медикам в связи с отравлением. Уточняется, что в основном среди отравившихся дети.
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