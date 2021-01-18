Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу о массовом отравлении
Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Дагестан.
В ведомстве отметили, что Шарипов, руководивший предприятием с 8 октября 2020 года, выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакск, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшее их заболевание острой кишечной инфекцией.
Уголовное дело возбудили после того, как в период с 9 по 17 января 2021 года в медучреждения Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек, в том числе 246 детей в возрасте от 1 года до 16 лет.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязнённая питьевая вода, сообщает Газета.ру.
В пресс-службе СУ СК РФ по республике Дагестан добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу.
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