Число отравившихся водой в Дагестане выросло почти до 200 человек

В дагестанском Буйнакске 196 человек обратились к медикам в связи с отравлением. Госпитализированы были из них 96 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Роспотребнадзор обнаружил дизентерию в пробах воды из Буйнакска

Уточняется, что в основном (165) среди отравившихся дети. На данный момент выписаны 68 человек, остаются в больницах 96 человек.

Люди потупили в больницы с признаками пищевого отравления. Позднее специалисты обнаружили возбудителя дизентерии в водопроводной воде, сообщает RT.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеДагестан
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