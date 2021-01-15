Число отравившихся водой в Дагестане выросло почти до 200 человек
В дагестанском Буйнакске 196 человек обратились к медикам в связи с отравлением. Госпитализированы были из них 96 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что в основном (165) среди отравившихся дети. На данный момент выписаны 68 человек, остаются в больницах 96 человек.
Люди потупили в больницы с признаками пищевого отравления. Позднее специалисты обнаружили возбудителя дизентерии в водопроводной воде, сообщает RT.
СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- СК: глава «Водоканала» в Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дачу для тещи
- Число отравившихся водой в Дагестане выросло почти до 200 человек
- Минобороны Швеции сняло фильм о возможных сценариях войны
- СМИ: мобильная связь может подорожать на 15 процентов
- Названы победители Фонда президентских грантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru