Более 9 тыс. протоколов составлено в Москве за нарушение социального дистанцирования

Такие данные получены в период с 11 по 15 апреля. Отмечается, что протоколы составлялись в отношении тех, кто прогуливался по улицам, на детских площадках и другим местам, на которые распространяется ограничение.

Отметим, с 15 апреля в Москве официально начал действовать пропускной режим. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил введение пропусков на передвижение в столице. По его словам, жители Москвы не проявили должной дисциплинированности при введении режима самоизоляции, что вынудило власти ввести пропускной режим.



