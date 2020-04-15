Более 9 тыс. протоколов составлено в Москве за нарушение социального дистанцирования

Полиция составила более 9 тысяч протоколов в отношении москвичей в связи с нарушением социального дистанцирования. Об этом сообщает ТАСС.

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Такие данные получены в период с 11 по 15 апреля. Отмечается, что протоколы составлялись в отношении тех, кто прогуливался по улицам, на детских площадках и другим местам, на которые распространяется ограничение.

Отметим, с 15 апреля в Москве официально начал действовать пропускной режим. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил введение пропусков на передвижение в столице. По его словам, жители Москвы не проявили должной дисциплинированности при введении режима самоизоляции, что вынудило власти ввести пропускной режим.


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ФОТО: pixabay.com
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